رئيس هيئة الدواء يتابع إنتاج ماكينة أكياس تعبئة مستحضرات الحقن: غير قابلة للكسر

قام الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة تفقدية لمصنع صاني فارما سيوتيكال، حيث شهد متابعة انتظام الإنتاج على خطوط الشركة، خاصةً الإنتاج على ماكينة أكياس التعبئة الأولية المصنعة من البروبيلين المستخدمة في تعبئة مستحضرات للحقن الوريدي، التي تمتلكها شركة صاني فارما سيوتيكال.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، حيث كان في استقبالهم الدكتور نظمي نميس، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة.

أشكال الاستثمار في مجال المستحضرات الطبية

وخلال الزيارة، أكد رئيس هيئة الدواء دعم الهيئة لكافة أشكال الاستثمار في مجال المستحضرات الطبية، وتقديمها لكافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة، ودعم جهود التوطين وتعميق التوطين الصناعات الدوائية، كذلك تشجيع شركاء الصناعة على نفاذ المستحضرات المصرية للأسواق الأفريقية والعربية والأقاليم المجاورة.

الماكينة المرخصة حديثا أكثر ملاءمة من الحافظات الزجاجية

جدير بالذكر أن الماكينة المرخصة حديثا، متخصصة في التعبئة الأولية للأكياس البلاستيكية المصنعة من البروبيلين، وتتميز بأنها أكثر ملاءمة من الحافظات الزجاجية، ولها أيضا عدة مميزات متمثلة في سهولة الاستخدام، وسهولة النقل، وسهولة الاستعمال لدى المستشفيات، كما أنها غير قابلة للكسر، وتساعد على الحد من الأعباء الاستيرادية، ويسهل تصديرها، وذات تكلفة شحن منخفضة، وتلفيات أقل.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم شركاء الصناعة، والتواصل المثمر معهم، والعمل على مواكبة منظومة صناعة المستحضرات الطبية المصرية لأحدث المستجدات العالمية.