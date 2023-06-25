بدء امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة في كفر الشيخ

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ «الدور الأول»، الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

وتوافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، قبل قليل، على 76 لجنة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة، حيث يؤدي 25 ألفا و99 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة، الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية «العلوم والرياضيات»، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

انتظام عمل مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشارة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بانتظام عمل مركز توزيع الأسئلة، ووصول صناديق أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا إلى اللجان قبل الساعة التاسعة صباحا دون أي مشكلات، والتأكد من جاهزية المدارس التي توجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وعددها 76 لجنة عامة بنطاق المحافظة.

نقل صناديق أسئلة الكيمياء والجغرافيا في حراسة أمنية مشددة

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه جرى نقل صناديق أسئلة امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ، في حراسة أمنية مشددة إلى جميع اللجان دون أي مشكلات بالتعاون مع أجهزة الأمن، وجرى تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان من الخارج.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

يذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفا و99 طالبا وطالبة، من خلال 76 لجنة عامة، موزعين على 12 إدارة تعليمية، بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.