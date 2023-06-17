انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ غدا

تنطلق غداً الأحد 18 يونيو 2023، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، للمواد الأساسية التي تُضاف للمجموع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» الامتحان في مادة «اللغة العربية».

مراجعة جاهزية المدارس

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها، في وقت سابق، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، الذي انطلق يوم الاثنين الموافق 12 يونيو ويستمر حتي الخميس 13 يوليو المقبل، من خلال مراجعة جاهزية المدارس من حيث «الأثاث، والإنارة، والمياه، والأمن، والنظافة»، والإجراءات الاحترازية، والانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة.

عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول

وشدّد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، علي ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان، وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ في الوقت المحدد.

ودعا محمد عبد الله الطلاب أو الملاحظين بعدم اصطحاب التليفون المحمول، والتصدي بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات.

عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لهذا العام، يبلغ 25 ألفاً و202 طالب وطالبة، حيث يبلغ طلاب الشعبة «الأدبي» 6 آلاف و462 طالب وطالبة، وطلاب شعبة «علمي علوم» 16 ألف و920 طالب وطالبة، وطلاب شعبة «علمي رياضة» 1920 طالب وطالبة، موزعين على 76 لجنة بـ13 إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة.