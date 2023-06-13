انتظام امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ والدقهلية في ثاني أيامها

انتظمت امتحانات الثانوية العامة في المحافظات، لليوم الثاني على التوالي، إذ يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادي الاقتصاد والإحصاء، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة لتوفير الراحة للممتحنين للتركيز، والإجابة بشكل أفضل.

وفي كفر الشيخ يُؤدى 27 ألف و99 طالبًا وطالبة، امتحان مادتى «الاقتصاد، والإحصاء»، داخل 79 لجنة موزعة علي 13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.

مراجعة جاهزية المدارس

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم مراجعة جاهزية المدارس من حيث «الأثاث، والإنارة، والمياه، والأمن، والنظافة»، والإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، وأنه جرى التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المُعلم وضيوف المحافظة، وتجهيزها بالأثاث، ووسائل الراحة اللازمة، والخدمات المعاونة، من أجل تسهيل الأمور كافة.

المرور على اللجان

أما في محافظة الدقهلية، فقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن العملية الامتحانية تسير بصورة متتظمة للغاية وتسير مثل الساعة وليس هناك مجال للغش أو لتسريب الامتحانات، إذ هناك إجراءات تفتيش مكثفة على الطلاب والطالبات قبل دخول اللجان.

وأوضح «شعبان»، أنه تفقده لجان المدارس منذ الصباح الباكر للاطمئنان على الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطالب والهدوء، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 حوالي 53 ألف طالب.