تحديد 13 مدرسة للمراجعة النهائية لطلبة الثانوية العامة بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تحديد 13 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية، لتقديم المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة، ضمن مبادرة مؤسسة حياة كريمة للاهتمام بالطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك عن طريق عمل بث مباشر للمراجعات للمواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمدة 10 أيام حسب الجدول الذي أعلنته المؤسسة على مستوى الجمهورية، بمتابعة وإشراف الدكتور إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ.

المحافظ يناشد طلاب كفر الشيخ بسرعة التسجيل

وناشد المحافظ، الطلاب في كل المدارس بالمحافظة، بسرعة التسجيل من خلال الدخول على الرابط من هـنـا ليتسنى لهم حضور المراجعات المجانية التي يُقدمها الخبراء في المواد الدراسية والمتميزين الذين تم اختيارهم من قبل مؤسسة حياة كريمة بالمدارس الـ13 على مستوى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتكون بنظام الـ«أونلاين»، خاصةً أن تلك المراجعات ستكون في أوقات محددة على مستوى الجمهورية، ليستفيد منها الطلاب بكل المحافظات المصرية.

مراجعات الثانوية العامة في المدارس

ونشرت مؤسسة حياة كريمة لينك لتسجيل الطلاب أسمائهم، لحضور المراجعات بالمدارس التي خصصتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقب عرضها على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومؤسسة حياة كريمة، وتبدأ المراجعات غدا الأربعاء 31 مايو الجاري، وتستمر حتى الجمعة 9 يونيو المقبل.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة قامت عن طريق مكاتبها الميدانية في كل المحافظات بالتنسيق مع وزارة التربية التعليم، بعمل مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق نُخبة متميزة من المدرسين بكل مواد التخصص «العلمي، والأدبي» على حد سواء طبقاً للجدول المرفق الخاص بالمواد، وتم تخصيص عدد 13 مدرسة على مستوى محافظة كفر الشيخ بواقع 1 مدرسة بكل مركز، وستكون المراجعة والشرح بطريقة الـ«أونلاين»، وحضوريا بتواجد الطلاب في المدارس المجهزة بكل مركز.