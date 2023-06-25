ركاب سابقون للغواصة تيتان يروون تجاربهم المرعبة: ما عشناه كان كابوسا

ذكر عدد من الركاب السابقين للغواصة تيتان، تجارب مرعبة عاشوها خلال رحلاتهم مع الغواصة التابعة لشركة أوشن جيت، والتي تم العثور على حطامها في قاع المحيط الأطلسي، قرب حطام سفينة تيتانيك، بحسب ما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز».

وأجرت شركة أوشن جيت بعثتين استكشافيتين إلى حطام تيتانيك عامي 2021 و2022، قبل أن تتعرض الغواصة تيتان للتحطم في الرحلة الثالثة، كما نظمت الشركة العديد من الرحلات إلى أعماق أقل في مناطق مختلفة من المحيطات، وأكد جميع الركاب السابقين مخاوفهم الشديدة بشأن سلامة الرحلات الاستكشافية السابقة للغواصة.

الغواصة تيتان تهوي بشكل غير منتظم

وأفاد بريان ويد البالغ من العمر 42 عاما، مصور في قناة ديسكفري، بشهادته عن تجربته مع الغواصة تيتان في مارس 2021، تضمنت وصفا للحادث، وقال: «عندما بدأنا اختبار الغوص، تعرضت الغواصة لعدة مشكلات، حيث بدأت تهوى بشكل غير منتظم في طريقها إلى حطام تيتانيك، وحدث خلل في نظام الدفع نحو الأسفل».

وأضاف أنّه شعر بالذعر لأن الباب قد أُغلق من الخارج ولم يكن بإمكانهم فتحه من الداخل، وأوضح أنّه كان هناك احتمالية عدم القدرة على فتح الباب حتى عند العودة إلى سطح المياه.

وبعد أسبوع من الاختبار الأول، رفض ويد، إجراء اختبار آخر مع غواصة تيتان، معللا ذلك بعدم وجود خطة واضحة للتجربة وعدم جدوى المخاطرة التي تم تحملها في هذا الاختبار.

الشعور داخل الغواصة مثل العيش في كابوس

وعلي جانب آخر، صرح آرثر لوبل، رجل أعمال متقاعد ومغامر من ألمانيا، شارك في رحلة إلى موقع تيتانيك في عام 2021 مع اثنين من الركاب الذين لقوا حتفهم في الرحلة الأخيرة، وهم الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت ستوكتون راش، والمغامر الفرنسي بول هنري نارجوليه، بأنّ الشعور داخل الغواصة كان مثل العيش في كابوس.

وأوضح لوبل أنّ الراكب في رحلة تيتانيك يجب أن يكون على استعداد للجلوس طوال الوقت، حيث لا يمكن الوقوف أو الانحناء، كما أنّ الشركة ملزمة بإجبار الركاب على التوقيع على وثائق إعفاء من أي مسؤولية حال حدوث أي مشاكل عقلية أو وفاة، وتم ذكر هذه الوثائق أكثر من مرة لدى الركاب.

الغواصة تفقد الاتصال بالسفينة في كل مرة

وصرح مايك ريس، الكاتب والمنتج الذي عمل في مسلسل «The Simpsons»، بأنّه شارك في 4 رحلات تستمر لمدة 10 ساعات مع أوشن جيت، بما في ذلك رحلة إلى تيتانيك، وأكد أنّ الغواصة فقدت الاتصال بالسفينة المضيفة في كل مرة.

ووصف ريس، تجربته في رحلات تيتانيك على متن غواصة أوشن جيت، حيث قال: «إن في إحدى الرحلات، عندما وصلنا إلى قاع المحيط، وجدنا أنّ جهاز الاتصال والتحكم وأجهزة الكمبيوتر والأضواء توقفت عن العمل بسبب صوت ضجيج عالٍ، فعدنا إلى السطح على الفور.

وأضاف أنّه بعد عامين، شارك في رحلة استكشافية أخرى إلى موقع تيتانيك، ووصفها بأنّها تشبه قيادة سيارة في حالة عدم توازن ويتحكم بها جهاز تحكم في ألعاب الفيديو مثل «البلايستيشن».