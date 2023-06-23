قصة الغواصة المفقودة.. تذكرة إلى الموت في أعماق المحيط

أثارت قصة الغواصة المفقودة «تيتان» حالة من الحزن في العالم بعدما أعلن خفر السواحل الأمريكي العثور على حطامها بعد أيام من فقدها في أثناء رحلة لتفقد حطام سفينة تايتانيك تحت أعماق المحيط، ورغم أمل الجميع في إنقاذ الخمسة على متن الغواصة، إلا أن القدر كتب لهم مصيرا مأساويا، حيث اشتروا تذاكر موتهم بأيديهم، وكتب القدر مصيرا لم يتمنوه.

قصة الغواصة المفقودة

بدأت قصة الغواصة المفقودة منذ يوم الأحد الماضي، وكانت عمليات البحث مستمرة إلى أن أعلن خفر السواحل الأمريكي أمس، أنه من المرجح أن يكون حدث انفجارٌ من الداخل في الغواصة المفقودة، ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنها، وأكد أنه من الصعب جدا استعادة جثامين الطاقم الغارق في الغواصة، ولكن سيتم العمل على ذلك لاحقا.

وأكد خفر السواحل الأمريكي أنه واجه ظروفا معقدة أثناء عمليات البحث عن الغواصة المفقودة، وأعلن اكتشاف أجزاء كبيرة من حطام الغواصة الغارقة، مؤكدا وفاة طاقم الغواصة تيتان.

خفر السواحل تعمل على جمع التفاصيل لمعرفة أسباب غرق الغواصة

وأوضحت قوات خفر السواحل الأمريكي أنها تعمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة، فيما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الحطام الذي تم العثور عليه بالقرب من حطام سفينة تايتانيك ينتمي إلى الغواصة المفقودة.

ووفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، صرحت الشركة «أِوشن جيت» في بيان رسمي بأنها تعتقد الآن أن الرئيس التنفيذي للشركة، ستوكتون راش، وشاهزاده داود وابنه سليمان داود، هاميش هاردينج، وبول هنري نارجوليت قد فقدوا حياتهم بسبب الحادث الأليم.

وأضافت الشركة: أن كان هؤلاء الرجال حقيقيّو المغامرة والاستكشاف، وكانوا يتقاسمون روح المغامرة والشغف العميق في استكشاف وحماية محيطات العالم، كما أعربت الشركة عن حزنها الشديد لفقدان هذه الأرواح الخمسة، ولكل أفراد أسرهم في هذا الوقت المؤلم، مؤكدة أنهم سيظلون في قلوبنا ونحيي ذكراهم.