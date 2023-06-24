حادث عمره نانوثانية.. كيف مرت لحظة انفجار الغواصة تيتان على الركاب الخمسة؟

كان من الممكن أن يحدث انفجار غواصة تيتان المنكوبة بسرعة كبيرة لدرجة أن الأشخاص الخمسة الموجودين على متنها الذين قُتلوا لم يكن لديهم الفرصة لاستيعاب أو حتى الشعور بما يحدث، بحسب ما ذكرته الصحيفة الاسكتلندية «إندي 100».

وتمّ تكريم الرجال الذين قتلوا في الغواصة بعد أن عثرت فرق البحث والإنقاذ على حطام من الغواصة تيتان أمس الأول، والضحايا هم: هاميش هاردينج البالغ من العمر 58 عاما وشاهزادا داود البالغ من العمر 48 عاما وابنه سليمان داود وعمره 19 وبول هنري نارجوليه البالغ من العمر 77 عاما وستوكتون راش صاحب العمر 61 عاما.

الانفجار الداخلي يحدث في غضون مللي ثانية

وقال مسؤولون أمريكيون إن الضحايا لقوا حتفهم في «انفجار كارثي» في وقت ما بعد أن فقدت المركبة ملامستها للسطح بعد ساعة و45 دقيقة من غوصها في حطام تيتانيك يوم الأحد الماضي، وإنه عندما فشل الاتصال، كان من الممكن أن تكون السفينة أقل بقليل من 10 آلاف قدم تحت السطح، وعند هذه النقطة كان ضغط المياه الهائل يعني أن أي ضعف أو صدع في الغواصة قد يتسبب في انهيارها على الفور.

وبحسب التقرير، فإنَّ الانفجار الداخلي كان سيحدث في غضون مللي ثانية، إن لم يكن نانوثانية، إذا اخترق شيء بدن الوعاء ليسبب خسارة في الضغط، واصفًا الضحايا الخمسة بأنهم «لم يعرفوا قط أن ذلك حدث، وهو في الواقع إيجابي للغاية في هذا الوضع السلبي».

ملء خزان الغوص بشكل مفرط يجبر إطلاق الغاز بسرعة كبيرة

ولقد كان الأمر فوريًا حتى قبل أن يتمكن دماغهم حتى من إرسال نوع من الرسائل إلى أجسامهم بأنهم يعانون من الألم، ويبلغ الضغط الذي يقع تحت سطح الماء حوالي 6 آلاف رطل لكل بوصة مربعة، والتي تم تصميم هيكل ألياف الكربون والتيتانيوم في تيتان لتحملها.

وبحسب التقرير، عندما يتمّ ملء خزان الغوص بشكل مفرط، هناك جهاز أمان يطلق الغاز بسرعة كبيرة على الأقل هذه هي اللحظة.