موجة غضب ضد GTA لإدراج الغواصة تيتان كـ«لعبة» بعد الحدث الكارثي

لم يكن العالم بعد قد تخلص من مشاعر الحزن والأسى على كارثة غواصة تيتان التي انفجرت وتوفي جميع ركابها بالمحيط الأطلسي بالقرب من سفينة تيتانيك الغارقة، بعد أن تتبع أخبار الغواصة لساعات طويلة بخليط من مشاعر الترقب والقلق، حتى أعلنت سلسة ألعاب المغامرات التي يتم تحميلها على الحاسوب «جراند ثفت أوتو» والشهيرة بـ «GTA»، التي أنشأها ديفيد جونز ومايك ديلي ببريطانيا، عن إضافة الغواصة تيتان « OceanGate Titan»، إلى اللعبة في غضون ساعات بعد الحدث الكارثي.

حادث كارثي بانفجار الغواصة تيتان ووفاة جميع ركابها

وكانت الغواصة تيتان «OceanGate Titan»، قد اختفت في 18 يونيو بعد أن فقدت الاتصالات أثناء هبوطها إلى حطام تيتانيك، وهي تقل 5 من مليارديرات العالم من جنسيات مختلفة، وبعد أيام من البحث عن الغواصة تيتان المفقود، أعلن خفر السواحل الأمريكي في 22 يونيو أن الغواصة عانت من «انفجار داخلي كارثي»، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الخمسة على الفور.

إدراج الغواصة تيتان كـ «لعبة» بعد ساعات من الحدث الكارثي من قبل GPA

وفي غضون ساعات من الإعلان من المسؤولين الأمريكيين، ابتكر القائمون على GTA نسخة معدلة من الغواصة، باللعبة الحاصة بها والتي تنفجر على عمق معين في البحر، مما أثار غضبًا واسعًا، خاصة من لاعبي اللعبة بعد إجراء هذا التعديل وإضافة الغواصة المنكوبة، بحسب ما أكد موقع dexerto البريطاني المختص بنشر أخبار الألعاب الإلكترونية والأخبار الترفيهية.

غضب واسع من إدراج الغواصة تيتان بالعاب الفيديو

اختلفت كلمات المعلقين على الخبر واتفقت في التعبير عن غضبها استيائها مما قامت بفعله GTA، بإضافة الغواصة المنكوبة للعلبة الفيديو، فذكرت فتاة في إحدى التغريدات التي لاقت تفاعلا واسعا وتفاعلا من مليون مستخدم حتى الآن، «كيف يمكنهم فعل ذلك وإضافة الغواصة للعبة»، لتؤكد على أن إضافة الغواصة تيتان كجزء من لعبة بعد وقت قليل من الكارثة أثار غضبًا بين مجتمع GTA، حيث وضع الكثيرون المراقبين في حالة تأهب بسبب تصرفهم في وقت مبكر جدًا.

تغريدات غاضبة بعد إدراج الغواصة تيتان بأحد الألعاب الإلكترونية

كما ذكر أحد المغردين «هذا جنون قريبا جدا يا رجل! »، في إشارة إلى السرعة التي تم بها التعديل على اللعبة وإضافة الغواصة تيتان، وغرد آخر «اللعنة، أسرع من اللازم يا أخي »، ليكتب مغرد آخر «غير مناسب للغاية لخمسة أشخاص ماتوا فعليًا» ويكتب آخر «أنتم جميعًا ملوك الشر».