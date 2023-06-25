السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل أحد الأشخاص في إمبابة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، عاطلا لإدانته بقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة إمبابة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل عمد

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «س. ح»، ووجّهت له أنّه في أبريل من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه «ف. ر» عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعد نشوب مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وأضافت النيابة العامة في تحقيقاتها، أنّ المتهم حدثت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بتسديد الأول طعنة نافذة للأخير أردته غارقًا في دمائه مفارقًا للحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح

وتابعت النيابة العامة في تحقيقاتها، أنّ المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ من الجهات المختصة التي تسمح له بحمله، وذلك على النحو المبين بالأوراق.