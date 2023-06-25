إصابة شاب في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

أصيب شاب بمشاجرة لخلافات المصاهرة بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز العسيرات بوصول «بكير ر ب» سن 40 عاما عامل، مصابا بطلق ناري بالذراع اليمنى وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال المصاب أفاد باتهام المدعو «علي ح ز ع» سن 24 عاما عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها.

تحرير محضر بالواقعة

جاء ذلك بسبب خلافات المصاهرة لقيام نجل عم المصاب بطلاق نجله عم المتهم تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية أليه بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.