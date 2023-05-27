النقض تؤيد حكم الإعدام على قاتل والده في إمبابة

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام على قاتل والده في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بسبب خلافات أسرية بينهما.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، معاقبة المتهم بقتل والده في دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

قتل مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «محمد. م» بقتل المجني عليه والده «محمد. ال» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن أعد مخططًا لجريمته وكان الدافع وراء ذلك الخلافات الأسرية التي نشبت بينه وبين الضحية، وأفكاره غير السوية، حيث أدعي أنه المهدي المنتظر.

وأضافت أوراق القضية، أن المجني عليه اعتاد تعنيف المتهم بالسب والضرب محاولًا تقويم سلوكه المعوج وإقصائه عن أفكاره غير السوية، فبيت النية وعقد العزم على الخلاص من أبيه فقتله، مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض «خنجر».

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم انتظر حتي غط والده في النوم وباغته بعدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة من الجسد والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما تبين أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «خنجر» وذلك بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.