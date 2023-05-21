حبس عامل تعدى على طالب بالضرب في إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس مرتكب واقعة إصابة طالب في منطقة إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الحادث وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة؛ لاستكمال التحقيق.

اعتراف المتهم

واعترف المتهم بجريمته أمام جهات التحقيق، وأنّه أصاب الطالب في وجهه بسبب اعتقاده أنّ المجني عليه ينظر إليه، ويراقبه في أثناء استقلاله لسيارته: «كان عمال يبص عليا ومركز أوي معايا، ولما سألته بجح فيا واتكلم وحش فضربته».

مشاجرة انتهت بالدماء

ونشبت بينهما مشاجرة، وحاول البعض التدخل وإنهاءها لكن دون جدوى، وفي يوم الواقعة تطورت بينهما المشاجرة ليسقط أرضًا غارقًا في دمائه، وحاول الأهالي إسعافه وإبلاغ قوات الشرطة التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة في مكان الحادث وسؤال شهود العيان؛ للوصول إلى المتهم.

تفاصيل الواقعة

تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ إلى مباحث إمبابة من بعض الأهالي بوجود مشاجرة بين طرفين أحدهما مصاب بجرح قطعي في الوجه.

وتبين من الفحص أنّها بين طالب 20 عاما، ومصاب بجرح قطعي في الوجه وعامل، بسبب تخيل اعتقاد المتهم أنّ الضحية ينظر إليه ويراقبه في أثناء استقلاله لسيارته، فقام بالتعدي عليه محدثا إصابته.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهم

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، عقوبة جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.