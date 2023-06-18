جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. يتضمن إجازة عيد الأضحى

بدأ الطلاب ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد الأساسية المضافة إلى المجموع، ونستعرض جدول امتحانات الثانوية العامة، غدا، وباقي المواد التي سيؤديها الطلاب في الأيام المقبلة، مع بيان إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة العيد لطلاب الثانوية

ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ من 27 يونيو الجاري إلى 1يوليو المقبل، وبعدها ينتظم سير الامتحانات بعد العيد مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتأمين اللجان.

ويوم الأحد 2 يوليو امتحان الفيزياء لطلاب شعبة العلمي والرياضة، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان الرياضة «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، ويوم الخميس 6 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو امتحان الجيولوجيا لشعبة العلوم وامتحان الرياضة البحتة «التفاضل والتكامل» لشعبة الرياضيات، وامتحان علم النفس والإجتماع لشعبة الأدبي، ويوم الثلاثاء 11 يوليو امتحان الرياضة التطبيقية «الديناميكا» لشعبة الرياضيات، ويوم الخميس 13 يوليو امتحان الأحياء لشعبة العلوم، كما يؤدي الطلاب امتحان الرياضة البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لشعبة الرياضة، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ضوابط داخل لجان الثانوية

وشددت مديريات التعليم بالقاهرة والجيزة على الطلاب بضرورة التزام التعليمات الخاصة بأداء الإمتحانات وعدم التدافع أثناءدخول أو خروج من اللجان، وعدم اصطحاب أى أجهزة أو تليفون داخل اللجنة، والتشديد على المراقبين وكل القائمين على لجنة الامتحان باستثناء رئيس اللجنة بعدم اصطحاب التليفون المحمول في أثناء الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب في أثناء فترة الامتحانات.

كما شددت المحافظات على منع أي اشغالات أو مخالفات في محيط اللجان، ومنع أي باعة وتسيير الطرق المؤدية إلى مقر اللجان، فضلا عن أعمال التأمين للجان والاستراحات.