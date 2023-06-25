«تموين كفر الشيخ»: ضبط 255 طن قمح قبل استخدامها في تصنيع الأعلاف

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، ضبط كميات كبيرة من من القمح المحلي داخل بعض مصانع الأعلاف بالمحافظة، ومحلات بيع الحبوب لاستخدامها لغير الغرض المخصص لها، مشيرا أنه تم ضبط 255 طن قمح داخل عدد من مصانع الأعلاف وبعض محلات بيع الحبوب بمدن ومراكز المحافظة، وذلك قبل خلطها بعض من أنواع الحبوب الأخرى بغرض استخدامها في صناعة الأعلاف سواء للماشية أو الأسماك.

تكثيف الحملات التموينية في كفر الشيخ

وأشار «حبيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أننا نبذل قصارى جهدنا لتكثيف الحملات التموينية في شتى ربوع المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بالإقليم بهدف محاربة جشع بعض التجار وأصحاب مصانع الأعلاف.

توريد عمليات القمح بشون محافظة كفر الشيخ

كما أوضح أن عمليات توريد القمح في كفر الشيخ من قبل المزارعين والموردين مستمرة حتى اليوم الأحد، وذلك داخل الشون والهناجر على مستوى محافظة كفر الشيخ، وسط موسم توريد جيد للغاية، وذلك من خلال المساحة المنزرعة من القمح بالمحافظة، والتي بلغت بنحو 254 فدان قمح محلي خلال موسم حصاد 2023.