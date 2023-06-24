محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 كارت فيزا جديدة لمستفيدي تكافل وكرامة 

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تسلم 2000 كارت فيزا تكافل وكرامة جديدة، جاري توزيعها على 2000 مستفيد من الأسر بمراكز ومدن المحافظة، من بين 11 ألف و300 كارت فيزا، جديدة، سيتم استلامهم على دفعات، بإشراف الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

توفير 2000كارت تكافل وكرامة

وأكدت الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، عبر بيان ،أنه جرى تسليم 2000كارت، وهم كروت جديدة لعملاء جدد مستفيدين من برنامج كرامة، للمواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وبرنامج تكافل للأسر المستحقة، ب 10 إدارة اجتماعية بمراكز ومدن المحافظة.

13 إدارة تضامن اجتماعي

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، بها عدد 13 إدارة تضامن اجتماعي تقدم جميع الخدمات الخاصة بالأسرة والأولي بالرعاية، والفقراء، وكذلك الجمعيات الأهلية، حيث يبلغ سكان المحافظة نحو 4 ملايين مواطن.

كما تضم المحافظة نحو 6 مراكز تأهيل وخدمات للمشروعات الصغيرة والحرف المهنية المختلفة، وكذلك دراسات جدوي للمشروعات الصغيرة والمشروعات منتهية الصغر، والتي تقدم العديد من الأسر المنتجة، بمختلف المهن ومن بينها المشروعات اليدوية.