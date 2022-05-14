حصاد القمح بـ«الدرًاسة» في كفر الشيخ.. يدخل عيدان ليخرج «ذهب أصفر»

واصل عدد كبير من المزارعين في محافظة كفر الشيخ أعمال حصاد محصول القمح من الأراضي الزراعية، حيث من المقرر أن يستمر الحصاد حتى بداية يونيو المقبل، وذلك لقيامهم بتجهيز الأرض لزراعة محصولي القطن والأزر، ويقوم بعض المزارعين بحصاد القمح يدوياً باستخدام «المحشة والمنجل»، بينما يقوم آخرون بحصاد المحصول آلياً باستخدام «الدرَّاسة»، التي تعمل عن طريق جرار زراعي، لتدخل فيها أعواد القمح من ناحية، لتخرج من الناحية الأخرى حبوب «الذهب الأصفر» إضافة إلى «التبن».

أجرت «الوطن» بثاً مباشراً من أحد الحقول الزراعية، أثناء قيام مزارع بحصد محصول القمح من أرضه الزراعية باستخدام «الدرَّاسة»، حيث يدخل المحصول عيدان قمح، لتخرج «ذهب أصفر» و«تبن»، الذي يُستخدم كعلف للماشية.

المزراعون: «بنلقم الدراسة سنابل غلة تطلع قمح وتبن»

وقال «وليد محمد»، أحد العاملين، إن المزراعين يقومون بحصد القمح باستخدام «الدرَّاسة»، حيث يقوم أحد الأشخاص بتلقيمها بسنابل وعيدان الغلة، لتخرج من الجهة الأخرى عبارة عن حبوب القمح في اتجاه، والتبن المستخدم كعلف للمواشي، في اتجاه آخر.

وأضاف «وليد» أن كفر الشيخ لم تستخدم حتى الآن الحصادة الآلية، قائلاً: «لسه الحصادة الآلية منزلتش كفر الشيخ، غالبية المزراعين هنا بيحصدوا القمح ويدرسوه يدوي، عن طريق الدرًّاسة»، وأكد أن هذه العملية فيها صعوبة كبيرة بالنسبة للمزارع، وتحتاج إلى عدد كبير من العمال.

«وليد»: نفسنا في حصادة قمح آلية

وأشار «وليد» إلى أن الحصادة الآلية كحصادة الأرز «الكومابين»، موفرة للوقت والجهد، وقال: «نفسنا يعملوا حصادة آلية للقمح زي الأرز كدا، لأنها موفرة، ومفيش هدر كتير فيها، لكن لسه منزلتش، وطبعاً احنا بنزامل بعض في حصاد القمح، أو بنجيب عمال باليومية».

وارتفعت معدلات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، خلال هذا الأسبوع، إلى نحو 112 ألف طن، استقبلتها الشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة، منذ بدء موسم توريد القمح.