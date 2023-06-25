وزير البترول: نمتلك أرصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية.

أكد وزير البترول أن تشكيل اللجنة بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوي الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية والتي تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الاخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين ، وقياس وتحديد حجم الارصدة الفعلىة من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات .

وأضاف الملا أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً على تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي لا غنى عنه في المزيد من أحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والاستفادة المثلى من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي ، مشيرا إلى أن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الأوقات والمناطق الجغرافية.

أرصدة استراتيجية آمنة

وشدد على توافر أرصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود ومحطات توزيعه، مؤكدا أن توافر هذه الأرصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الأخيرة ، كما ساعد إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك و رفع كفاءة أسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع أي احتياجات طارئة من الوقود و تلافي اي اختناقات قد تحدث.

يشار إلى انه من اهم هذه التقنيات نظام قياس ارصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) وتم تطبيقه في اكثر من 3 الاف محطة وقود ، و نظام تتبع سيارات اسطول نقل الوقود (GPS ) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع .

وتعمل اللجنة من خلال غرف العمليات على المتابعة على مدار الساعة لأرصدة المحطات وإجمالي أرصدة المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى كميات اضافية ومراجعة أي مسحوبات غير طبيعية وأي إنخفاض ملحوظ بأرصدة المحطات كما تعمل كذلك على متابعة الكميات الموزعة للعملاء الصناعيين .

وأدار الوزير حوارا خلال الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس مع فرق العمل المسؤولة عن غرف العمليات الرئيسية بهيئة البترول وشركات مصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول واطمأن منهم على سير العمل بالمنظومة.

شهد الاجتماع استعراض المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية لأدوار غرف العمليات في متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات من كافة النواحي واعطاء بيانات تفصيلية ودقيقة و لحظية عن الاستهلاك الفعلي بما يساعد في سرعة وكفاءة التعامل مع متطلبات الاستهلاك، والتنسيق الكامل والتواصل بين غرف العمليات.

الملا يتفقد غرفة عمليات التعاون للبترول

وعقب الاجتماع الذي عقد بمقر شركة التعاون للبترول حرص المهندس طارق الملا والمشاركين بالاجتماع على تفقد سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمقر الشركة ومتابعة آليات العمل داخل الغرفة.