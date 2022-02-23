«التعاون للبترول» تطور 86 محطة وقود بعد إضافة «البنزين المحسن»

قال المهندس أيمن نجيب رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، إحدى شركات وزارة البترول العاملة في مجال تسويق الوقود، إنّ الشركة تعمل في الوقت الحالي على تطوير العديد من محطات الوقود لتموين السيارات بالبنزين.

وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عدد المحطات التي تم تجديدها وصل إلى 86 محطة، وتستغرق وقتا في تجديدها، حيث يتم بناء المحطة من الصفر.

المحطات يتم بناءها من الصفر

وأشار إلى أن تجديد محطات شركة التعاون للبترول لا يتمثل فقط في تغير شكل أو شعار الشركة فقط، بل يتم تجديد المعدات والخزانات والتنكات والإنشاءات والبنية التحتية والسلامة وبناء المحطة من بدايتها إلى نهايتها.

وأوضح أنّ الشركة لا تعمل فقط على تجديد الشكل والبنية التحتية، ولكنها تعمل أيضا على تجديد العمالة، من خلال زيادة خبراتهم وتحسينها وأن يكون العاملين بها على قدر كبير من الجودة لتمثيل الشركة.

«التعاون للبترول»: افتتاح عدد من المحطات بعد تجديدها الفترة الحالية

ولفت إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح عدد من المحطات بعد تطويرها، بينها محطة التعاون في الدقي، وأخرى في شرم الشيخ، ومحطة إيزيس في الأقصر، ومحطة إكراش في الشرقية.

وأكد أنّ الشركة تستهدف التطوير والسلامة والتحول الرقمي لمحطاتها وفق خطط قطاع البترول لزيادة كفاءة الأداء وتحسينه وتقليل الفاقد واستغلال كل المقومات.

وقال رئيس شركة التعاون في تصريحات سابقة، إنّ الشركة تعمل على تحسين خدماتها التي تقدمها للعملاء، سواء عن طريق تحسين المحطات أو تحسين المنتجات التي يتم تقديمها، حيث تقوم الشركة بتحسين المنتجات البترولية التي تقدمها للمواطنين، وعملت الشركة على تحسين منتج بنزين 95 ليكون أفضل لمحركات السيارات، وكذلك إنتاج زيوت لمحركات السيارات تناسب جميع أنواع السيارات بمختلف قواتها.