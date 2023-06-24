نموذج امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023.. اعرف تفاصيل الأسئلة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023، كاختبار استرشادي للطلاب للتدريب علي شكل ونوع الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» والمقالية، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023، غدا، وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نموذج امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط نموذج امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023؛ ليستطيع الطلاب الدخول عليه وطباعته وحله ومقارنتها بالإجابات التي أتاحتها وزارة التعليم على موقعها الرسمي، مشيرًا إلى أنّ هذا النموذج نسخة شبيه من الامتحان الذي يؤديه الطلاب غدا.

مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع درجات الاسئلة المقالية والموضوعية، وتتضمن 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا، تكون بنسبة 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»، و15% أسئلة مقالية كالتالي:-

- عدد الأسئلة لمادة الكيمياء للثانوية العامة 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة سؤالين.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 44 سؤالً.

- 60 درجة.. الدرجة الكلية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 56 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات.. الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.