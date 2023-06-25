مساعد وزير الخارجية الأسبق: علاقاتنا مع الهند ممتدة منذ عهد سعد زغلول

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الهندية ممتدة منذ سنوات طويلة ترجع إلى سعد باشا زغلول عندما كان البلدان يحاربان الاستعمار البريطاني، فضلا عن وجود تنسيق تام في العلاقات، ومن ثم توطد العلاقات بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو، إذ جمعتهما صداقة قوية للغاية.

علاقة قوية مع بين جمال عبد الناصر ووزير خارجية الهند

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن جمال عبد الناصر كان يشتهر بكونه مستمعا جيدا، وكان يجمعه علاقة قوية مع وزير الخارجية الهندية كريشنا مينون، إذ استقبله في مصر عدة مرات، وكان أحد مستشاري «عبد الناصر» المهمين.

اتفاق ثلاثي بين مصر والهند ويوغوسلافيا

وتابع: «وقعنا اتفاق ثلاثي بين مصر والهند ويوغوسلافيا في عهد الرئيس عبدالناصر، وكان ذلك بغرض تحرير التجارة»، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والهند طويلة وممتدة وارتفع حجم التبادل بين الدولتين إلى 6 مليارات دولار عام 2022، موضحا أن الهند تعد ثاني أكبر دولة من حيث تعداد السكان إذ إنها تخطت دولة الصين، لذلك فالهند تعد سوق كبير للغاية.