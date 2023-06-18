رابط وزارة الصحة للكشف عن الأورام السرطانية وكيفية الاشتراك في المبادرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس لفحص 4 أورام سرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عاما فأكثر، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية يسهم في تقليل الوفيات الناتجة عن الأورام، بالإضافة إلى تقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة.

رابط معرفة نتيجة الكشف عن الأورام السرطانية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه للاشتراك في مبادرة الرئيس لفحص 4 أورام سرطانية، يتم ملء استبيان أولًا من خلال الذهاب إلى أقرب وحدة صحية لك، أو الاتصال على رقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، وبعد ذلك الدخول على هذا اللينك ومتابعة النتيجة بعد ملء الاستبيان .

تحويل الحالات المصابة الى أقرب مستشفى تابعة له لإجراء الفحوصات

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أنه بعد ملء الاستبيان وظهور النتيجة في حال معرفة إصابة أحد الأشخاص بأحد الأورام يتم تحويله إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حال سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية وحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه.

وطلب «عبدالغفار» من المواطنين ضرورة الاتصال بالخط الساخن للمبادرة لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية ومساعدة المواطنين في الاطلاع على أقرب وحدة صحية له والذهاب اليها وملء الاستبيان لمعرفة الإصابة من عدمها.