«الصحة»: وجود مكثف للأطباء وأطقم التمريض في المستشفيات خلال عيد الأضحى

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، توجيهات للمستشفيات لاتباعها خلال إجازة عيد الأضحي، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، إنّ هناك حالة طوارئ كبيرة في المستشفيات على مدار إجازة العيد.

تواجد الفرق الطبية على مدار الـ24 خلال إجازة العيد

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الفرق الطبية وأطقم التمريض ستتواجد بشكل مكثّف في المستشفيات على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنّ هذه التوجيهات تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى؛ لتجنب حدوث أي طوارئ صحية على المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية كاملة لهم، خلال فترة الإجازة.

حملات على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أنّ قطاع الطب الوقائي سيشن حملات خلال هذه الفترة على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة، ومحلات الجزارة؛ للتأكد من اتباعها الاشتراطات الصحية الكاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المنافذ أو محلات الجزارة المخالفة للاستراطات الصحية، التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الحفاظ على تقسيم الوجبات الغذائية، وعدم الإسراف في تناول اللحوم، والاتصال بالخط الساخن للوزارة في حال حدوث أي أعراضٍ غريبة بعد تناول الطعام.