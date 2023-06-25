أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة.. 241 مسجدا وساحة

خصصت مديرية الأوقاف نحو 241 ساحة ومسجدا لتصبح أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة والتي تم تجهيزها لاستيعاب المصلين من ابناء المحافظة والوافدين للصلاة إليها من المحافظات المجاورة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة.

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة

وتتضمن أبرز أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة، التالي:

صلاة عيد الأضحى في مسجد السيدة زينب.

صلاة عيد الأضحى في مسجد السيدة نفيسة.

صلاة عيد الأضحى في مسجد النور بالعباسية.

صلاة عيد الأضحى في مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

صلاة عيد الأضحى في مسجد الرحمن الرحيم بالعباسية.

صلاة عيد الأضحى في مسجد الخازندارة بشبرا.

صلاة عيد الأضحى في مسجد السلطان حسن.

صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر.

صلاة عيد الأضحى في مسجد عمرو بن العاص.

صلاة عيد الأضحى في مسجد الحسين.

صلاة عيد الأضحى في مسجد الصديق بشيراتون.

كيفية أداء صلاة العيد

وفي سياق متصل كانت قد أوضحت في وقت سابق دار الإفتاء كيفية صلاة العيد في المسجد، وهي عبارة عن ركعتين، يصلي المسلم في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ثم يركع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون تكبيراتُ صلاة العيد تكون قبل القراءة.

وتبدأ صلاة العيد في محاففظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحا وفق منشور للمعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».