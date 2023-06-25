«صرف صحي الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

اجتمع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بمسئولي القطاعات المختلفة بالشركة، لوضع خطط العمل استعدادا لعيد الأضحى المبارك، معلنا رفع درجة الاستعداد بالشركة، وتجهيز فرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، لمواجهة أي سدد أو طفح في شوارع المحافظة.

وأوضح رئيس صرف صحي الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تابع معدلات ونسب التطهير للشنايش والمطابق والبيارات بمختلف المناطق لرفع العبء عن الشبكات، منعا لحدوث أي انسدادات بالشبكات.

متابعات دورية خلال عيد الأضحى المبارك

وشدد على الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين الواردة من مختلف قنوات تلقي البلاغات، ومتابعتها والتأكد من اتخاذ اللازم حيالها، بخلاف المتابعة الدورية على المحطات والمشروعات الجارية للتأكد من سلامة وانتظام سير العمل أثناء فترة العيد.

تجنب السلوكيات الخاطئة في عيد الأضحى

وناشد رئيس الشركة، المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي والتي تؤدي إلى انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف، لما له من آثار جسيمة على الشبكة والبيئة، وانعكاس ذلك على المواطنين، مع ضرورة الإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالمحافظة على رقم الخط الساخن 175 أو على صفحة الشركة على «فيس بوك».