مقابر صلاح سالم.. ما مصير رفات الأموات؟

نقل مقابر صلاح سالم من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا بتوجيهات من القيادة السياسية، إذ حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جولته أمس على تفقد هذه المقابر باصطحاب ممثلي وسائل الإعلام لتوضيح سوء الحال الذي وصلت إليه هذه المقابر وتقديم صورة للرأي العام في هذا الشأن.

سبب نقل مقابر صلاح سالم

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أمس، أن نقل مقابر صلاح سالم يأتي على خلفية تردي أوضاع هذه المقابر بسبب تأثير المياه الجوفية على الرفات والجثامين المدفونة في باطن الأرض بهذه المنطقة.

وبحسب تصريحات تليفزيونية للسفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء فإن المياه الجوفية أخرجت بعض الجثامين من مستقرها في باطن الأرض بهذه المقابر، وهو ما لا يليق بحرمة الموتى.

لمن مقابر صلاح سالم؟

وقال «سعد»، إن قرار نقل مقابر صلاح سالم لا يعني أن هذه الجثامين الموجودة في المقابر تخص شخصيات خالدة أو معروفة قدمت منجزا ما في مجال من المجالات أو قدمت إسهاما للدولة المصرية، ولكن القرار يشمل نقل رفات جميع المواطنين المصريين الذين تعرضت مقابرهم للتداعي.

أين يذهب رفات الراحلين بعد نقل مقابر صلاح سالم؟

وأعلن متحدث مجلس الوزراء، أن نقل مقابر صلاح سالم سيكون إلى المقابر الموجودة في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت ببناء 20 ألف مقبرة بديلة في المدن الجديدة في محيط القاهرة، كما توفر الدولة هذه المقابر مجانا للمواطنين، وتتكفل بتحمل مصاريف نقل الرفات الموجود في المقابر التي سيتم إزالتها.

الغرض من نقل مقابر صلاح سالم

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الدولة تهدف إلى الحفاظ على هذه المقابر بعملية النقل، كما تحرص خلال عملية نقل مقابر صلاح سالم، على الاحتفاظ بالشكل التراثي والذي تتميز به بعض هذه المقابر كما هي على غرار نقل المعابد التي تعرضت للغرق في الستينات بعد بناء السد العالي.