مصطفى الفقي: مقبرة الخالدين مشروع لتكريم الوطنية المصرية.. ونشكر الرئيس

أشاد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوجيه بإنشاء مقبرة الخالدين، والتي من المقرر أن تضم رفات رموز مصر من المبدعين والمفكرين في مختلف المجالات، إلى جانب متحف خاص بمقتنيات هذه الشخصيات.

وأضاف «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: تقدمت في نوفمبر الماضي باقتراح مكتوب وموثق في التليفزيون بضرورة إنشاء مقبرة للخالدين لتضم رفات رموز الثقافة والفن والفكر في مصر، من أجل حفظ رفات الخالدين ولحفظ كرامة الموتى، ولكي لا تتعرض هذه الجثامين للعبث.

مقبرة الخالدين ستصبح مزارا سياحيا للجميع

أوضح الدكتور مصطفى الفقي: «كان مقترح أن ننشئ المقبرة على النمط الفرنسي لتضم رفات رموزنا الذين أثروْا الحياة وقدموا لوطنهم الكثير، في مكان واحد يصبح مزارا سياحيا واجتماعيا للجميع».

تابع: «أحمد الله أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بفطنته المعتادة تنبه إلى هذا الأمر واتخذ هذا القرار الذي نشكره عليه جميعا ونعتبره تكريما للوطنية المصرية التي تعمل من أجل الصالح العام».

وعن تصوره للمقبرة قال «الفقي»: إن تضم رفات الكبار والعظماء في مجالات السياسة والأدب والفنون والموسيقى وكافة مناحي الحياة من أبطال مصر في المواقف المختلفة ليكون تكريمهم متكاملا وتحت مظلة مقبرة واحدة مع نوع من التقسيم والتصنيف إلى أدباء فنانون صحفيون وما إلى ذلك حتى يسهل التعامل معها سياحيا.

«الفقي»: مقبرة الخالدين من أفضل قرارات الرئيس في الفترة الأخيرة

وأكد المفكر السياسي، أن هذا المشروع سيكون لمصر فيه السبق بين دول الشرق كله لم يفعلها أحد إلا بعض الدول الغربية أذكر منها فرنسا، ولهذا أدعو إلى الإسراع في هذا الأمر وأحيي الرئيس مرة ثانية وأعتبر أن هذا القرار من أفضل قراراته في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المشروع سيشمل متحفا كبيرا يضم مقتنيات هذه الشخصيات، من أمثال طه حسين يحيى حقي وإحسان عبد القدوس وغيرهم، لأنه مشروع مهم و يُرضي الجميع ولا يضر أحدا ويرفع من شأن الوطن ويرفع أيضا من شأن الأبطال الذي تضمهم المقبرة الكبير.