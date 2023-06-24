متحدث «الوزراء» يكشف سبب نقل الجثامين من مقابر صلاح سالم

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص خلال جولته اليوم للمقابر المطلة على صلاح سالم، على اصطحاب الإعلام ووكالات الأنباء، ليروا بأنفسهم الحال الذي وصلت إليه المقابر بسبب المياه الجوفية.

المياه الجوفية أخرجت ما في باطن الأرض

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «النهار»، أن المياه الجوفية أثرت على الرفات وأخرجت ما في باطن الأرض، وهو لا يليق بحرمة الميت ومن هنا جاءت فكرة نقل المقابر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نقل الجثامين لا يخص شخصيات بارزة أو عظماء ساهموا في الدولة المصرية، لكن تخص كل الناس، مشيرا إلى أن العظماء سيكون لهم مقبرة خاصة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقلهم إلى مقبرة الخالدين.

الدولة بنت 20 ألف مقبرة للمواطنين

وأوضح السفير نادر سعد، أن الدولة بنت 20 ألف مقبرة بديلة للمواطنين العاديين في المدن الجديدة بجوار القاهرة، ومن يجرى إزالة مقبرته سيجرى نقل الجثمان للمقبرة الجديدة مجانًا، والدولة تتكفل بنقل الرفات ومصاريفه، والسبب الأساسي هو حجم المياه الجوفية التي تهدد هذه المقابر.