شيماء البرديني: الاستثمارات دليل نجاح مصر في ملف التطور التكنولوجي

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ كل الإنجازات التي تمت في قطاع الاتصالات لكي يتم تثمينها بالشكل الصحيح يجب النظر للبدايات الخاصة بانطلاقة التطوير والنهوض بهذا القطاع، وبالنظر لبدايات التطوير، فما وصلنا له هو إنجاز، وهذا الإنجاز غير موجود فقط في الأرقام التي تحققت في تحسن خدمات الإنترنت أو تصنيف مصر عالميا فقط، ولكن الإنجازات تظهر في جذب الاستثمارات في هذا المجال، خصوصا وأن الاستثمارات لغة لا تعرف المجاملة، فهناك استثمارات كثيرة بمجال صناعة المحمول والتابلت.

البرديني: بوابة مصر الرقمية كيان عظيم بدأ يتحول لمرجعية لكل المصريين

وأضافت شيماء البرديني، خلال حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنّ بوابة «مصر الرقمية كيان عظيم بدأ يتحول لمرجعية لكل المصريين، فكل الخدمات الحكومية وغير الحكومية أصبحت على الهاتف المحمول عبر منصة مصر الرقمية، هذا بجانب خدمات البريد المصري التي تطورت بشكل كبير وكل هذا تم في عدد سنوات قليلة، ويجب النظر لما كنا عليه قبل عام 2014 ومقارنته بما وصلنا له الآن».

البرديني: «سات 2» له فائدة كبيرة بكل ما يتعلق بالطقس ومحاربة تغيرات المناخ

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إلى أن انتظار إطلاق القمر الصناعي «سات 2» حدث هام، فمصر تتسلم النموذج الكهربائي والميكانيكي من دولة عملاقة مثل الصين، باستثمارات مشتركة مع مساحة تمكن بعلوم الفضاء بدأت تؤسس لها مصر، فلدينا أول كلية متخصصة في بني سويف أول كلية متخصصة بعلوم الملاحة بالشرق الأوسط، وتخرج هذا العام أول دفعة لها، هذا بجانب المجالات العديدة التي سيكون القمر الصناعي مفيد لها، مثل استصلاح الأراضي وحماية الأراضي من التعديات، وكل أعمال ما يتعلق بالطقس ومحاربة تغيرات المناخ.

البرديني: مصر تسير بمسارات متوازية لتحقيق هدف كبير في مجال التطور التكنولوجي

وأوضحت أن من أهم نجاحات التطور التكنولوجي بمصر هو اسم العالم الجليل الدكتور هشام العسكري، وهو أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة كبيرة بأمريكا، وكل هذا يشير إلى أن مصر تسير بمسارات متوازية لتحقيق هدف كبير في مجال التطور التكنولوجي، مشيرة إلى أن العلماء المصريين المتمكنين من هذا الملف موجودين على أرض مصر ويساهمون في تحقيق هذه الطفرة، هذا بجانب التعاون المصري الصيني والاستثمارات بهذا الملف، هذا بجانب الدراسة والتعليم.