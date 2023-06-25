أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعليمات مهمة بشأن توزيع كراسات الإجابة

أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الأحد باللجان الامتحانية، بدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات، وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا وفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اخبار امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية «علوم ورياضة» امتحان مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، ورقيا بنظام «أوبن بوك»، حيث جرى تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم للطلاب مع بدء الامتحانات وفقا لتعليمات وزارة التعليم.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2023 عبر الفيديو كونفرانس، ووجّه رؤساء اللجان بما يلي.

- التأكيد باستلام أظرف الأسئلة لكل مادة منفصلة.

- توزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان.

- التأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة في البابل شيت وورقة المقالي فقط.

- التأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

- التأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى.

- التنبيه على رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب أنّ الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم اسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2-7-2023.