تعليمات مهمة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الأضحى

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة وعاجلة للمديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب بأنّ الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد.

امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عيد الأضحى

وأكد وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتنبيه على طلاب الثانوية العامة باسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2-7-2023 وفقا للجداول المعلنة والرسمية من وزارة التربية والتعليم.