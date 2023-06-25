تعليمات مهمة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الأضحى
كتب:
أميرة فكري
09:55 ص | الأحد 25 يونيو 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة وعاجلة للمديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب بأنّ الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد.
امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عيد الأضحى
وأكد وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتنبيه على طلاب الثانوية العامة باسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2-7-2023 وفقا للجداول المعلنة والرسمية من وزارة التربية والتعليم.