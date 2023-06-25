أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة مطروح.. ساحات ومساجد بالقرى والمراكز

أكدت مديرية أوقاف مطروح، جاهزية أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة مطروح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف وزارة الأوقاف، في ظل استعدادات كبيرة تجري حاليا لتجهيز ساحات الصلاة والمساجد الكبيرة التي وقع عليها الاختيار لأداء صلاة العيد، بالأحياء الرئيسية بمدينة مرسى مطروح، والمدن والقرى من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة مطروح

وحول أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة مطروح، قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن لدينا ساحات صلاة في مراكز الشباب وتسع أعدادا كبيرة، وجرى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومحافظة مطروح بشأنها، بجانب المساجد التي بها ساحات وعددها 400 مسجد جرى تخصيصها لصلاة العيد.

أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة مطروح منتشرة في المراكز الثمانية كالتالي:

- ساحة صلاة في مركز شباب مدينة السلوم.

- ساحة صلاة في مركز شباب مدينة سيدي براني.

- ساحة صلاة في مركز شباب مدينة النجيلة.

- ساحة صلاة في مركز شباب مطروح والهلال بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح.

- ساحة صلاة في مركز شباب رأس الحكمة.

- ساحة صلاة في مركز شباب الضبعة.

- ساحة صلاة في مركز شباب العميد مدينة العلمين.

- ساحة صلاة في مركز شباب سيدي عبدالرحمن.

- ساحة صلاة في مركز شباب الحمام.

- ساحة صلاة في مركز شباب سيوة.

أماكن صلاة عيد الأضحى بمطروح

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، أن أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة مطروح، تتضمن ساحة مسجد العوام والكبير والروضة والفرقان وحسان بن ثابت وأبو ظاوة، بالإضافة إلى مسجد بلال بن رباح في مدينة مرسى مطروح، وساحة المسجد الكبير في سيوة، ومسجد رياض الصالحين في السلوم، ومسجد الفتح والكبير والصحابة في سيدي براني، ومسجد القرية الحمراء وبنجر 27 بمركز الحمام.

ولفت وكيل أوقاف مطروح، إلى أنه جار مراجعة جميع ساحات صلاة العيد من خلال مديرية الأوقاف والمفتشين، والمرور عليها للوقوف على جميع التجهيزات والاستعدادات بها لاستقبال المصلين.