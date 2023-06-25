تفاصيل أول وفاة بـ فيروس أوز في اليابان.. ماتت بعد شهر من الإصابة

أعلنت السلطات اليابانية عن أول حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس أوز في اليابان وهي أول حالة وفاة بالفيروس في العالم.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن سيدة في السبعينيات من عمرها في محافظة إيباراكي توفيت بعد إصابتها إثر فيروس أوز جراء لدغة من حشرة القراد في اليابان.

نقلت صحيفة «جابان تايمز» أن أول وفاة إثر فيروس أوز في اليابان جاءت عن إصابات محتملة بفيروس أوز في اليابان والذي ينقله القراد في الحياة البرية والبشر، يعتقد أن هذه حالة الوفاة الأولى بالعالم.

إصابات فيروس أوز في اليابان

وعن أعراض الإصابة بفيروس أوز ، فإن المرأة، التي ليس لها تاريخ في أي رحلات سفر خارجية، زارت عيادة طبية الصيف الماضي وظهرت عليها أعراض تشمل الحمي والتعب وآلام المفاصل، وكان يشتبه في إصابتها بالتهاب رئوي ووصف لها مضادات حيوية، لكن ساءت أعراضها وتم نقلها إلى المستشفى في مركز تسوكوبا الطبي.

وأضافت: «عندما تم إدخالها إلى المستشفى، تم العثور على قرادة تمتص الدم في قاعدة فخذها الأيمن حيث توفيت بعد حوالي شهر من حدوث التهاب في عضلة القلب».

اكتشاف فيروس أوز في اليابان لأول مرة في عام 2018

يشار إلى أنه تم اكتشاف فيروس أوز في اليابان لأول مرة في عام 2018 واسمه العلمي هو amblyomma testudinarium وذلك في محافظة إهيمه اليابانية.

ونوهت وزارة الصحة اليابانية، إلى إنه لم يتم العثور حتى الآن على فيروس أوز خارج اليابان، فيما أوضح تاداكي سوزوكي ، خبير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العقلية، أنه بما أن هذه هي أول حالة وفاة مؤكدة إثر الإصابة بفيروس أوز فمن الصعب الحكم على شدة الفيروس أو خطره في هذه المرحلة.