سقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية لليابان

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن صاروخين باليستيين أطلقتهما كوريا الشمالية، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، سقطا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

عدم إصدار أوامر تدمير

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة في طوكيو، هيروكازو ماتسونو، قوله إن اليابان لم تصدر أي أوامر بتدمير أي من الصاروخين، اللذين تم إطلاقهما باتجاه بحر اليابان.

عدم وقوع خسائر

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في تصريحات للصحفيين، أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار جراء إطلاق الصاروخين، مضيفاً أن طوكيو قدمت احتجاجًا إلى كوريا الشمالية بشأن الإطلاق.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر، قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

تحذير من قبل كوريا الشمالية

جدير بالذكر أن الإطلاق جاء بعد أن حذرت كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم، من أنها ستتخذ بعض الإجراءات رداً على مناورات بالذخيرة الحية المكثفة في كوريا الجنوبية، بالقرب من الحدود مع الشطر الشمالي.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية، منذ 25 مايو الماضي، ومازالت مستمرة حتى اليوم.