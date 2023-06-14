عاجل.. إطلاق نار داخل معسكر في اليابان وأنباء عن قتلى

أفادت وسائل الإعلام المحلية في اليابان بأن عدة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار في نطاق تدريب عسكري في وسط اليابان بمحافظة جيفو يوم الأربعاء.

ووفقا أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه»، أصيب ثلاثة أشخاص، كما ذكر أنه تم احتجاز جندي مراهق.

لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين

ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن شخصا أطلق النار من مسدس وأصيب ثلاثة على الأقل، وذكرت أن مستوى إصاباتهم غير معروف، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

حوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.