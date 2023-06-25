روسيا تناشد سكان موسكو بعدم السير على طريق سريع رئيسي

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلاً عن رويترز، اليوم الأحد، أن الخدمة الفيدرالية الروسية لبناء الطرق طلبت من سكان منطقة موسكو إغلاق الطريق الرئيسي M-4 «دون» السريع حتى الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

كانت الوكالة قالت في وقت سابق من اليوم الأحد، في منشور على «تيليجرام»، إن القيود المفروضة على حركة المرور على الطرق السريعة في موسكو ومنطقة تولا ما زالت قيد التنفيذ.

وقال زعيم مجموعة فاجنر المتمردة، إن مقاتلين من جماعة فاجنر المتمردة أغلقوا الكثير من الطريق المؤدية إلى موسكو يوم السبت قبل أن يوقفوا تقدمهم لينهوا بذلك تحديا كبيرا لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين مع تجنب إراقة الدماء.