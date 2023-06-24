آخر أخبار روسيا.. رئيس قوات فاجنر يأمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم

تشهد آخر أخبار روسيان تطورات جديدة، بعد وساطة بيلا روسيا، وعملها على تهدئة الأوضاع مع قوات فاجنر، بعد نحو 24 ساعة من التمرد المسلح في عدة مناطق روسية.

وفى التفاصيل بشأن آخر أخبار روسيا، قال رئيس قوات فاجنر الخاصة يفغيني بريغوجين إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

آخر أخبار روسيا

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، قال قائد فاجنر، إن مقاتلي المجموعة تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر بريغوجين في تسجيل صوتي بثّه مكتبه: «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك فإنّ أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة"»

في المقابل، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قليل الشكر لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على عمله على تهدئة الأوضاع، مع قيادة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

محادثات هاتفية بين بوتين ولوكاشينكو

وأجرى رئيس بيلاروسيا ونظيره الروسي، محادثات هاتفية، أبلغ فيها لوكاشينكو بوتين بنتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة فاجنر، وفق ما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي»، موضحة أن بوتين قدم عقب ذلك الشكر لرئيس بيلاروسيا على عمله على تهدئة الوضع.

يشار إلى أن الرئاسة البيلاروسية قد أعلنت عن موافقة قائد فاجنر على اتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاجنر، منوهة إلى أن رئيسها لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاجنر، وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.