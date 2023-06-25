متحف آثار كفر الشيخ يحتفل بيوم البحارة: نقوشهم على جدران المعابد 

احتفل متحف الآثار بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، باليوم العالمي للبحارة، تقديرًا للجهود التي يقدمها أكثر من 1.5 مليون ‏بحار حول العالم، من خلال مساهماتهم في حماية البيئة البحرية في مصر ومختلف البلدان.

وذكر البيان الصادر عن متحف آثار كفر الشيخ، اليوم الأحد، أن الاحتفال هذا العام يهدف إلى تجديد الالتزام تجاه حماية البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وتقلبات الطقس.

نقوش البحارة على المعابد الفرعونية

وأضاف البيان، أن المصري القديم استخدم المسطحات المائية من حوله كجسور للتواصل، سواء داخلياً في ربوع مصر أو خارجياً، بهدف الاستكشاف والتواصل مع البلدان والحضارات المجاورة، كما تفوق في صناعة السفن النهرية والبحرية بدرجة لم يبلغها أي شعب من شعوب العالم القديم، وكانت القوارب والمراكب النيلية والسفن أحد أهم وسائل النقل في مصر القديمة.

ألقاب البحارة

وبحسب البيان، حصل البحارة على كثير من الألقاب، وسجلوها عن أنفسهم في عديد من النقوش والنصوص ليظهروا أهمية عملهم ومنها ربان البحارة، والمشرف على كتبة البحارة، ومجدف الملك، والمشرف على ‏السفن، ورجل مركب النقل العظيمة، ومسئول الدفة، والمشرف على البحارة المجدفين.