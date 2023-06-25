«متحف الفن الإسلامي»: مصر مؤهلة للتقدم أكثر في مؤشر السفر الإسلامي العالمي

قالت رشا جمال، مديرة القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، إن مدينة القاهرة تحتضن الكثير من المعالم الأثرية التي ترجع إلى الحضارة الإسلامية، إذ أطلق عليها «مدينة الألف مئذنة» وذلك على مختلف الحقب الزمنية التي مرت بها، مشيرة إلى أن مصر صُنفت ضمن العشر الأوائل في مؤشر السفر الإسلامي العالمي ونعمل على تقدمها بشكل أكبر، كون القاهرة مؤهلة لذلك.

القاهرة تمتلك إرثا إسلاميا وإنسانيا كبيرا

وأضافت «جمال»، خلال حوراها لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين، على قناة DMC، أن القاهرة تمتلك إرثا إسلاميا وإنسانيا كبيرا للغاية: «تاريخ مصر ثري للغاية، إذ إن تسلسل الحقب التاريخية الإسلامية بدأ منذ العصر الأموي ومن ثم العصر العباسي وبعده العصر الفاطمي وصولا إلى العصر الأيبوبي والمملوكي حتى العصر العثماني، وأي حقبة من هذه العصور لها إنشاءات معمارية تدل على ناتج حضاري».

العصران العباسي والأموي

وتابعت، أن مسجد عمرو بن العاص سُمي بمسجد الفتح أو تاج الجوامع أو المسجد العتيق» من أهم المعالم الآثرية الإسلامية للعصر الأموي، وهذا يعد أقدم مسجد في شمال أفريقيا كلها وليس مصر فقط، مشيرة إلى أن العصر العباسي ترك إرثا كبيرا من الفن الإسلامي كونه استمر 5 قرون كاملة.