رابط التقديم لوظائف الموارد المائية والري.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّه من المقرر أن ينشر الجهاز الإعلانات التي سيعلن عنها خلال شهر يونيو الجاري.

وأشار صالح وفقا لبيان الحكومة اليوم، إلى أنّه سيتم نشر الإعلانات عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وأوضح أنّه سيتم نشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت كافٍ؛ حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التي سيقدمون فيها وتجهيز المستندات المطلوبة، ومعرفة الشروط والمستندات المطلوبة لكل وظيفة، والتعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

الوظائف المطلوبة بوزارة الموارد المائية

ولفت إلى أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيعلن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين 238 موظفا، مشيرا إلى أنّ التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 18 يوليو حتى 31 يوليو 2023 في الوظائف التالية:

- وظيفة مهندس ميكانيكا.

- وظيفة مهندس كهرباء.

- مهندس مدني.

- مهندس حاسب آلي بالمستوى الوظيفي الثالث.

خطوات التقديم لوظائف وزارة الموارد المائية والري

ويمكن للمتقدم للوظيفة اتباع الخطوات التالية للتقديم، كما يلي.

- الدخول إلى رابط بوابة الوظائف الحكومية.

- الضغط على وزارة الموارد المالية والري.

- اضغط على تخصصك.

تعليمات التسجيل للوظيفة

يجب مراعاة القواعد التالية قبل التسجيل:

- إدخال البيانات بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

- سداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال «عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي» سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- حال تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.

- حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

- يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري)، علما بأنّ الإيصال واردا به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وكذا رقم حساب الجهاز.

- سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

- يرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.