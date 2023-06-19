اشتراطات حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف الفئات المستحقة

بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من أبرز التيسيرات التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الهمم، للحصول على الخدمات المقدمة لهم يوميا، وحددت الوزارة بأنها تشمل: «فقد البصر التام، فقد السمع التام، الشلل الرباعي، الشلل الدماغي، الجذام، متلازمة داون، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، الحالات المتقدمة من الضمور، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، اضطراب طيف التوحد، الإعاقات الذهنية الشديدة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، اشتراطات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

اشتراطات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

1- يشترط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، القيام بتسجيل طلب عبرالموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

2- تسجيل البيانات الشخصية بدقة.

3- ملء استمارة البيانات الأساسية.

4- إجراء الكشف الطبي.

5- إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تشمل:

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد والأصل للإطلاع.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية.

- 2 صورة شخصية 4×6 حديثة.

- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية، وهى: «رسم عصب، رسم عضلات للعضو المصاب».

- أشعة عادية على المفاصل في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف.

- أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.

- رنين مغناطيسي على المخ في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصب.

6- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، وعليك الاحتفاظ به، كي تتمكن من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر موقع التضامن الاجتماعى الإلكتروني أيضا.