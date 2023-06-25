متى يكون نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023 متاحا؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023، الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، يتم مراجعته من قبل 10 خبراء قبل بدء التصحيح للإلكتروني لأوراق إجابات الجغرافيا، مشيرا إلى أنّه بعد اعتماده رسميا من الخبراء يتم إرساله لمراكز التصحيح للبدء في تصحيح أوراق الإجابة.

نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023، سيتم إتاحته علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك لعد تشتيت الطلاب والتركيز في امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وشكل امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة المقالية والموضوعية وتوزيع الدرجات، كما يلي.

- الدرجة الكلية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 4 درجات.

- عدد أسئلة مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة بدرجتين: 22 سؤال.

- زمن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة: 3 ساعات.