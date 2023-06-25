المشدد وغرامة مالية لمتهم بإحراز مخدر الحشيش في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متهما بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشـارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وحضور محمد القاضي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16199 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، قيام المتهم «ص. ش» بحيازة وإحراز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض (كتر) دون مسوغ قانوني بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

حيازة سلاح

شهد مجري التحريات بقسم شرطة مدينة نصر بالتحقيقات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام محرزاً سيجارة ينبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر يقوم بتدخينها وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 2 قطعة لمادة سمراء اللون تشبه ذات الجوهر المُخدر وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السيجارة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقطع الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن القطعتين المضبوطتين مع المتهم كلا منهما لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنتا قائماً 7.18 جراماً، والسيجارة المضبوطة مع المتهم مختلطاً تبغها بفتات لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنت قائماً 39 جراماً، والنصل المعدني المضبوط كتر، عُثر عالقاً به آثار لمادة سمراء اللون ثبت أن غسالته تحتوى على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات.