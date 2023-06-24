السجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل متهم بحيازة «فرد خرطوش» في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، عاطل لإدانته بحيازة سلاح ناري «فرد خرطوش» بمدينة نصر، بالسجن لمدة عام واحد وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

حيازة سلاح ناري

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 14390 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، قام المتهم في يوم 21 أغسطس 2022، بحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم خلال سيره بالطريق العام محرزًا «فرد خرطوش»، وبضبطه وتفتيشه أقر بإحرازه بدون ترخيص.