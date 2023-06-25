الجغرافيا تدخل البهجة على طلاب الثانوية في كفر الشيخ.. والكيمياء تقسم الآراء

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، حول امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ضمن امتحانات المواد الأساسية الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تستمر حتي الخميس 13 يوليو المقبل.

طالب: أسئلة الكيمياء كانت كثيرة وبها جزيئات صعبة

وقال محمود. ب، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، من صعوبة بعض أسئلة امتحان مادة الكيمياء، مؤكدا أنّ الامتحان كان يحتاج إلي وقت أطول في الإجابة على الأسئلة.

طالبة: امتحان مادة الكيمياء جاء بين السهل والصعب

وأوضحت رقية عبد الفتاح، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، أن امتحان مادة الكيمياء جاء بين السهل والصعب، ولكن كان به بعض الأسئلة التي تُميز الطالب المتفوق، وتحتاج أيضا إلي تفكير أطول وقت ممكن.

طالب: امتحان مادة الجغرافيا في مستوى الطالب المتوسط

وقال محمد طعيمة، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، إنّ امتحان مادة الجغرافيا كان مناسبا، وفي مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض النقاط التي تُفرق بين الطالب العادي والمتميز.

طالبة: الطالب الضعيف يستطيع حل أكثر من ثلث امتحان الجغرافيا

وأشارت سناء إبراهيم، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، إلى أنّ أسئلة مادة الجغرافيا جاءت واضحة ومن المنهج الدراسي، والوقت كان كافيًا، موضحة أنّ الطالب الضعيف يستطيع حل أكثر من ثلث الامتحان بسهولة.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفاً و99 طالبا، من خلال عدد 76 لجنة عامة، موزعين علي 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ.