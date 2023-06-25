زراعة كفر الشيخ تصدر كتاب مشروعات تخرج طلاب المستوى الرابع

أصدرت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ كتاب مشاريع تخرج طلاب المستوى الرابع للعام الجامعى 2022 - 2023، تحت عنوان «آفاق مشرقة - طريق الطلاب نحو الابتكار المستدام»، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

عرض مجموعة من الأفكار المبتكرة والمستدامة

ويعرض هذا الكتاب مجموعة من الأفكار المبتكرة والمستدامة التي تهدف إلى المساهمة في رؤية مصر 2030، وقد طبق هؤلاء الطلاب معارفهم ومهاراتهم لمواجهة بعض التحديات والفرص الأكثر إلحاحًا في مجال الزراعة، من تحسين إنتاجية وجودة المحاصيل، والإنتاج الحيوانى والداجنى، إلى تعزيز إدارة المياه والتربة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية في البرامج الدراسية المختلفة.

ويهدف هذا الكتاب إلى التعريف بأفكار ومشاريع الطلاب ومبادراتهم التي يُمكن أن تُحدث فرقًا إيجابيًا في مجتمعاتهم وخارجها، كما يهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات وتحديات طلاب كلية الزراعة، الذين عملوا بجد لتطوير مشاريعهم تحت إشراف ودعم أساتذتهم ومرشديهم.

عميد كلية الزراعة: مشاريع تخرج الطلاب هذا العام تركزت في ثمانية برامج دراسية

ومن جانبه، أكد الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة، أنّ مشاريع تخرج الطلاب هذا العام تركزت في ثمانية برامج دراسية على أربع محاور رئيسية هي: «التنمية المستدامة، والمبادرات الخضراء، والتحول الأخضر، وتغيرات المناخ»، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، آملاً أنّ تكون هناك بعض الأفكار التي يُمكن تطبيقها على أرض الواقع دعمًا لطموحات وأحلام طلاب كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ فى بناء الجمهورية الجديدة.