«أوقاف كفر الشيخ»: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الأضحى

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات مركزية، اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك برئاسته وعضوية الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ عبد الرازق الطريني، مسؤول المساجد، وجهاز تفتيش المتابعة بالمديرية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة

وشدّد «بسيوني»، على التواصل بين مديري الادارات الفرعية وغرفة العمليات، وعمل تقرير مفصل عند نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاةً لله ورسوله، وتعظيماً لشعائر الله.

استمرار بيع صكوك الأضاحي

وأشار «بسيوني»، إلي أنّ بيع صكوك الأضاحي مستمر حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد فى المنافذ الرسمية فى كل إدارة بكافة أنحاء محافظة كفر الشيخ، لافتاً أنّ صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المُضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه، وأنّ صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وأن سعر صك الأضحية البلدي 8 آلاف جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد 5 آلاف جنيه كما هو مُعلن من قبل وزارة الأوقاف، ويستمر التبرع حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق.