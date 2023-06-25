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من هو يفجيني بريجوجين قائد تمرد قوات فاجنر في روسيا؟

كتب:

سحر المكاوى
01:44 م | الأحد 25 يونيو 2023
قائد فاجنر وبوتين

قائد فاجنر وبوتين

احتل يفجيني بريجوجين، قائد قوات فاجنر، جانبا كبيرا من اهتمامات الرأي العام العالمي، أمس، بعد إعلانه تمردا في روسيا، وكثر التساؤل عمن هو  يفجيني بريجوجين؟.

ويفيني بريجوجين، قائد تمرد قوات فاجنر في روسيا، مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، وجرى تسليط الضوء عليه بعد اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث لعبت قواته دورًا رئيسيًا في القتال.

يفجيني بريجوجين قائد تمرد قوات فاجنر في روسيا 

وفي التفاصيل بشأن يفجيني بريجوجين، قائد تمرد قوات فاجنر في روسيا وعلاقته بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، شارك قائد فاجنر الرئيس الروسي في بداياته المتواضعة نسبيًا، حيث نشأ في حي سان بطرسبرغ الأكثر قسوة، ويعرف بوتين منذ التسعينيات قبل أن يصبح «أوليغارشيًا» ثريًا من خلال الفوز بعقود تقديم الطعام المربحة مع الكرملين، ما أكسبه لقب «طباخ بوتين».

وجاء تحول بريجوجين إلى أمير حرب وحشي في أعقاب الحركات الانفصالية المدعومة من روسيا عام 2014 في دونباس شرق أوكرانيا، حيث تعمل قوات فاجنر كجماعة مرتزقة من أجل القضايا المدعومة من روسيا وبامتداد في جميع أنحاء العالم وفقا لشبكة سى إن إن الأمريكية.

وساطة بيلا روسيا لإنهاء تمرد فاجنر

وخلق بريغوزين معضلة لبوتين في الأشهر الأخيرة عندما أصبح منتقدًا صريحًا لقادة روسيا العسكريين، وفي مايو الماضي أعلن أنّ قواته ستنسحب من مدينة باخموت الشرقية المحاصرة، بعد أن اشتكى لأكثر من شهر من عدم تلقي الدعم الكافي من الكرملين في القتال الشاق بالمدينة.

وبعد إطلاق بريجوجين تمردًا شاملا ضد الرئاسة الروسية، توصلت بيلا روسيا لاتفاق وساطة يقضي بإنهاء التمرد ومغادرة قائد قوات فاجنر روسيا.

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بقلم سحر المكاوى