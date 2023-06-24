روسيا البيضاء تعلن نجاح الوساطة بين موسكو وقائد مجموعة فاجنر

أعلن مكتب رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، قبل قليل، نجاح جهود الوساطة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، الذي وافق على تهدئة الوضع.

وأضاف رئيس روسيا البيضاء، في بيان نُشر على القناة الرسمية لرئاسة بلاروسيا على «تيليجرام»، إن بريجوجين وافق على وقف تحركات مقاتلي فاجنر في أنحاء روسيا.

وأضافت الرئاسة البلاروسية أن «اتفاقاً بشأن ضمان سلامة مقاتلي فاجنر مطروح للنقاش الآن»، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز» مساء اليوم السبت.

وتابعت أن الرئيس لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاجنر، وأنه يتصرف بناءً على اتفاق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقف تحركات مقاتلي فاجنر في أنحاء روسيا

وكان مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية كشف، في وقت سابق، أن قافلة من مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، تقترب من ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وذكر المصدر أن القافلة تضم نحو خمسة آلاف مقاتل، بقيادة القائد الكبير في المجموعة، دميتري أوتكين.

وأضاف أن رئيس فاجنر لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن حوالي خمسة آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وهي المدينة التي قال بريجوجين إنه يسيطر عليها، والتي تمثل أهمية كبيرة لإمدادات الحرب الروسية في أوكرانيا.