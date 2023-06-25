أخبار روسيا.. أبزر بنود الاتفاق لإنهاء تمرد قوات فاجنر

تشهد أخبار روسيا تطورات جديدة، إبان إعلان نجاح وساطة بيلا روسيا بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وقوات فاجنر، لإنهاء تمرد رئيس قوات فاجنر.

وفي التفاصيل بشأن أخبار روسيا، اختار رئيس قوات فاجنر مغادرة روسيا، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، فيما تمثلت أبرز نقاط الاتفاق بين الرئيسين الروسي فيلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لإنهاء تمرد قوات فاجنر فيما يلي:

- إخطار رئيس قوات فاجنر مغادرة روسيا.

- بعض مقاتلي قوات فاجنر الذين رفضوا منذ البداية الانخراط في حملة بريغوجين، ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع.

أخبار روسيا

- لن يخضع رافضي الانضمام إلى التمرد لأي ملاحقة قانونية.

- قوات شركة فاجنر ستعود إلى معسكراتها.

- الجزء الذي لا يرغب في العودة إلى المقار والمعسكرات يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.

- إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين ويغادر إلى بيلاروسيا.

وأوضحت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن بوتين ورئيس بيلا روسيا ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا على وساطة مينسك في عملية التسوية، منوهة إلى أن الوساطة كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروسيا.

وكشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،أن جهود لوكاشينكو، جاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية، فيما أوقف بريغوجين تقدم قواته نحو موسكو السبت.

قوات فاجنر

وقال حاكم روستوف الروسية، إن قوات فاجنر غادرت المدينة، فيما أعلنت وكالة تاس الروسية أنه تم رفع كل القيود المفروضة على الطرق السريعة في روسيا.

وكان الخلاف قد تفجر بين قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وكبار ضباط الجيش الروسي، السبت، مع استيلاء مقاتلي المجموعة العسكرية الخاصة على مقر رئيسي للجيش في جنوب روسيا ثم توجههم شمالا نحو العاصمة.